В среду, 22 мая, в Верховную Раду на внеочередном заседании внесли президентский законопроект о правках в избирательное законодательство. Об этом сообщил спикер парламента Андрей Парубий.

Подтверждение этому в виде карточки законопроекта Владимира Зеленского опубликовано на сайте Рады. Посмотреть документ можно по ссылки.

"Высокий избирательный барьер, который ... составляет 5%, препятствует обновлению политических элит и появление новых лиц в парламенте", - говорится в тексте. Его предлагают снизить до 3%.

Кроме того, в законопроекте речь идет о том, что предстоящие выборы "должны проводиться по одной из избирательных систем, которые применялись на выборах в Украине раньше и понятны для избирателей".

"Такой избирательной системой является пропорциональная избирательная система с закрытыми партийными списками", - пишут у Зеленского.

Ранее мы писали о том, что роспуск Верховной Рады обжалуют в суде. А Парубий обвинил Зеленского в грубом нарушении Конституции