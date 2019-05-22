Законопроект о выборах в Раду: появился полный текст [ Редактировать ]
В среду, 22 мая, в Верховную Раду на внеочередном заседании внесли президентский законопроект о правках в избирательное законодательство. Об этом сообщил спикер парламента Андрей Парубий.
Подтверждение этому в виде карточки законопроекта Владимира Зеленского опубликовано на сайте Рады. Посмотреть документ можно по ссылки.
"Высокий избирательный барьер, который ... составляет 5%, препятствует обновлению политических элит и появление новых лиц в парламенте", - говорится в тексте. Его предлагают снизить до 3%.
Кроме того, в законопроекте речь идет о том, что предстоящие выборы "должны проводиться по одной из избирательных систем, которые применялись на выборах в Украине раньше и понятны для избирателей".
"Такой избирательной системой является пропорциональная избирательная система с закрытыми партийными списками", - пишут у Зеленского.
Ранее мы писали о том, что роспуск Верховной Рады обжалуют в суде. А Парубий обвинил Зеленского в грубом нарушении Конституции
по теме
Бизнес рассказал Зеленскому о давлении таможенников на поставщиков армии
Коллектив компаний "Вултекст-С", "ТЕКСИМ Групп", "Сумы-Руно", "Пандеон" обратился к новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому
Законопроект об импичменте уже готов - замглавы АП
Законопроект об импичменте уже готов к внесению в парламент
Кто возглавит партию "Слуга народа": в команде Зеленского появились первые варианты
Заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка рассказал, кто может возглавить партию "Слуга народа"
Отказ Рады рассматривать закон о выборах: как отреагировали у Зеленского
У президента Украины Владимир Зеленского отреагировали на отказ Рады рассматривать закон о выборах
ГБР открыло дело против Сытника из-за его элитного отдыха
Госбюро расследований открыло уголовное производство в отношении Артема Сытника из-за незадекларированного отдыха на одной из охотничьих баз в Ровенской области