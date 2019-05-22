В Луцке задержали злоумышленника с гранатой [ Редактировать ]
Правоохранители задержали мужчину, который находился в розыске по подозрению в совершении разбойного нападения на территории Херсонской области. Во время санкционированного обыска в автомобиле правонарушителя полицейские обнаружили гранату "Ф-1", передает "УНН".
Специалисты взрывотехнического отдела полиции изъяли опасную находку и транспортировали ее к специальному месту хранения. Боеприпас направили на исследование, а нарушителя задержали.
Правоохранители внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от трех до семи лет лишения свободы.
Отмечается что злоумышленник находился в розыске по подозрению в совершении преступления, предусмотренного части 3 статьи 187 (Разбой, соединенный с проникновением в жилище) Уголовного кодекса Украины на территории Херсонской области. Кроме этого, следователи Луцкого отдела полиции завершили расследование и направили в суд уголовное производство с обвинительным заключением о совершении указанным лицом такого же преступления в Луцке.
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