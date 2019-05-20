В Мукачево из-за взрыва гранаты погиб военный [ Редактировать ]
Мужчина был доставлен с ранением предварительно от взрыва гранаты. Инцидент произошел в местной военной части, сообщает "Mukachevo.net".
К сожалению, военный скончался в карете скорой помощи. При каких условиях это произошло пока не понятно.
Впоследствии в пресс-службе воинской части рассказали, что военный, погиб в Мукачево, подорвался не на территории части.
"19 мая один из военнослужащих во внеслужебное время находясь за пределами воинской части и не соблюдая правил безопасности получил травму от неизвестного взрывного устройства, что привело к смерти военнослужащего. Сейчас командиром назначено служебное расследование о результатах которого мы сообщим позже", - отметили в военной части.
Раньше сообщалось о том, что в Египте взорвалась бомба возле автобуса с туристами, а также что возле посольства США прогремел взрыв.
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