Мужчина был доставлен с ранением предварительно от взрыва гранаты. Инцидент произошел в местной военной части, сообщает "Mukachevo.net".

К сожалению, военный скончался в карете скорой помощи. При каких условиях это произошло пока не понятно.

Впоследствии в пресс-службе воинской части рассказали, что военный, погиб в Мукачево, подорвался не на территории части.

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"19 мая один из военнослужащих во внеслужебное время находясь за пределами воинской части и не соблюдая правил безопасности получил травму от неизвестного взрывного устройства, что привело к смерти военнослужащего. Сейчас командиром назначено служебное расследование о результатах которого мы сообщим позже", - отметили в военной части.

Раньше сообщалось о том, что в Египте взорвалась бомба возле автобуса с туристами, а также что возле посольства США прогремел взрыв.