Приметы на 23 мая: что нельзя делать [ Редактировать ]
В народном календаре дата 23 мая - День Симона Зилота, Симонов день. Православная церковь 23 мая почитает апостола Симона Кананита – покровителя кладоискателей, земледельцев и брака. Святой был выходцем из поселения Кана Галилейская.
Традиции 23 мая
Имя апостола наши предки расшифровали по-своему, исходя из созвучия со словом "золото". Поэтому обнаружили связь с золотой пшеницей или с кладами, закопанными в земле. Также прослеживается и скрытое напоминание о некоем зле, связанным с золотом, кладами и зельем.
Считалось грехом в этот день работать на земле, потому что 23 мая земля именинница. Крестьяне в Симонов день не брались ни за какую земляную работу (не пахали, не боронили, не рыли, а особенно старались не вбивать в землю колья, чтобы ее не тревожить). В Симонов день предпочитали занимать другими делами, в первую очередь - собирали разные коренья и травы для приготовления зелья.
В этот же день искали сокровища, уверенные в том, что апостол Зилот обязательно поможет кладоискателям. В былые времена разделяли представление о существовании особых дней в году, когда клады сами "открываются". Кроме ночи на Ивана Купала (7 июля), такое могло происходить на Пасху и в Симонов день. Обычно в виде клада представляли мешок или сундук с золотом и деньгами.
23 мая - пророческий день: все гадания верны. Чтобы погадать, вечером накануне возьмите двенадцать бобов (одиннадцать белых и один черный). Положите их перед сном под подушку. Утром достаньте одно зернышко. Если попалось белое, то ничего дурного вам в ближайшее время не грозит. Черный боб - знак предостережения. Откажитесь от намеченных планов и проведите день дома. Если же остаться дома не получается, то перед выходом трижды прочитайте оберег:
"От меня, Господь, беду отведи, убери все преграды на моем пути. Избавь меня от страха и тревоги, пусть ничего плохого не произойдет со мной в дороге. От всего дурного меня защити, спаси, сохрани и оборони. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь".
Приметы на 23 мая
- Если босая нога в борозде терпит холод, то пора сеять пшеницу.
- Посеянная на Симона Зилота пшеница даст отменный урожай.
- Дождь в этот день сулит дождливое лето.
- Вечером появились большие кучевые облака - к хорошей погоде на следующий день.
- Березовые сережки лопаются - пора сеять хлеб.
- Утром пчелы весело и быстро летают – к погожему дню.
- До рассвета слышно пение птиц - к дождю.
- Если сон с 22 на 23 мая не исполнится через 7-10, то он пустой. Хорошее сновидение, увиденное днем 23 мая, осуществиться через две недели, плохое - через год.
Читайте также, что нельзя делать невесте перед свадьбой.
по теме
Приметы на 21 мая: что нельзя делать в день Иоанна Богослова
В народном календаре дата 21 мая получила названия Иван Богослов
Радоница 7 мая: что нельзя нести на кладбище
Радоница - день поминовения усопших, установленный во вторник второй недели после Пасхи. В этом году Радоница приходится на 7 мая
Приметы на 5 мая: что нельзя делать в день Федора
По традиции 5 мая высаживали лук на грядки. В народном календаре дата получила следующие названия Лука, Виталий, Федор, Луковый день, Чащобные хороводы
Приметы на 3 мая: что категорически нельзя делать в день Федора
Православная церковь 3 мая почитает преподобного Феодора Трихина, родившегося в Константинополе
Николая Чудотворца 22 мая: что можно делать
22 мая православная церковь почитает святого Николая и отмечает праздник Николая Чудотворца