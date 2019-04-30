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© Лунный календарь на каждый день У садоводов-огородников май месяц считается самым скоротечным и самым напряженнымПодробнее на лунник.рф © Лунный календарь на каждый день

У садоводов-огородников май месяц считается самым скоротечным и самым напряженным. Лунный календарь огородника и садовода на май 2019 года: поможет вам посодействовать в планировании работ в саду и огороде и сможет помочь вам определить благоприятные и неблагоприятные дни месяца для посадки растений и ухода за ними.

1 мая, Луна в Овне, убывающая Луна.

Не рекомендуются посевы и посадки.

Рекомендуются обрезка деревьев и кустов, подготовка почвы под посев, уничтожение вредителей, прополка и мульчирование.

2 мая, Луна в Овне, убывающая Луна.

Не рекомендуются посевы и посадки.

Рекомендуются обрезка деревьев и кустов, подготовка почвы под посев, уничтожение вредителей, прополка и мульчирование.

3 мая, Луна в Тельце, убывающая Луна.

Не рекомендуются посевы и посадки.

Рекомендуются обрезка деревьев и кустов, подготовка почвы под посев, уничтожение вредителей, прополка и мульчирование.

4 мая, Луна в Тельце, убывающая Луна.

Рекомендуется посадка всех корнеплодов, клубневых и луковичных культур. Подстригание деревьев и кустарников.

5 мая, Луна в Тельце, новолуние.

Не рекомендуются посевы и посадки.

6 мая, Луна в Близнецах, растущая Луна.

Рекомендуется посадка бобовых и вьющихся растений (плетистая роза, земляника, виноград). Удаление лишних побегов, прополка, мульчирование, хорошо готовить место под газоны и грядки, бороться с вредителями и болезнями (опрыскивание и окуривание).

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7 мая, Луна в Близнецах, растущая Луна.

Рекомендуется посадка бобовых и вьющихся растений (плетистая роза, земляника, виноград). Удаление лишних побегов, прополка, мульчирование, хорошо готовить место под газоны и грядки, бороться с вредителями и болезнями (опрыскивание и окуривание).

8 мая, Луна в Раке, растущая Луна.

Рекомендуется посадка и пересадка большинства культур: бахчевых, фасоли, патиссонов, баклажанов, кабачков. Хорошо развиваются низкорослые растения, хуже - высокие, так как стебель обретает среднюю прочность (поэтому не рекомендуется сажать высокорослые сорта помидоров).

9 мая, Луна в Раке, растущая Луна.

Рекомендуется посадка и пересадка большинства культур: бахчевых, фасоли, патиссонов, баклажанов, кабачков. Хорошо развиваются низкорослые растения, хуже - высокие, так как стебель обретает среднюю прочность (поэтому не рекомендуется сажать высокорослые сорта помидоров).

10 мая, Луна во Льве, растущая Луна.

Рекомендуется посадка и пересадка большинства культур: бахчевых, фасоли, патиссонов, баклажанов, кабачков. Хорошо развиваются низкорослые растения, хуже высокие, так как стебель обретает среднюю прочность (поэтому не рекомендуется сажать высокорослые сорта помидоров).

11 мая, Луна во Льве, растущая Луна.

Не рекомендуется посев и пересадка садово-огородных культур.

Рекомендуется посадка кустарников и деревьев, сбор и сушка фруктов и корнеплодов. Стоит провести покос с целью замедления роста трав. Подходящий момент для мульчирования, для борьбы с вредителями, для сбора семян подсолнечника, заготовки лекарственных трав.

12 мая, Луна в Деве, первая четверть.

Не рекомендуется посев и пересадка садово-огородных культур.

Рекомендуется посадка кустарников и деревьев, сбор и сушка фруктов и корнеплодов. Стоит провести покос с целью замедления роста трав. Подходящий момент для мульчирования, для борьбы с вредителями, для сбора семян подсолнечника, заготовки лекарственных трав.

13 мая, Луна в Деве, растущая Луна.

Не рекомендуется сажать и пересаживать овощи, фруктовые деревья, производить посадки на семена.

Хорошо приживутся декоративные растения, не предназначенные для плодоношения, в частности жимолость, шиповник. Из цветов рекомендуется сажать вьющиеся растения. Покос замедлит рост трав.

14 мая, Луна в Весах, растущая Луна.

Не рекомендуется сажать и пересаживать овощи, фруктовые деревья, производить посадки на семена.

Хорошо приживутся декоративные растения, не предназначенные для плодоношения, в частности жимолость, шиповник. Из цветов рекомендуется сажать вьющиеся растения. Покос замедлит рост трав.

15 мая, Луна в Весах, растущая Луна.

Рекомендуется посадка цветов, закладка клубней и семян на хранение. Также рекомендуется посадка косточковых фруктовых деревьев. Эффективны полив и сенокос. Прекрасная пора для срезания цветов, создания газонных орнаментов, ухода за комнатными растениями.

16 мая, Луна в Весах, растущая Луна.

Рекомендуется посадка цветов, закладка клубней и семян на хранение. Также рекомендуется посадка косточковых фруктовых деревьев. Эффективны полив и сенокос. Прекрасная пора для срезания цветов, создания газонных орнаментов, ухода за комнатными растениями.

17 мая, Луна в Скорпионе, растущая Луна.

Рекомендуется посадка большинства культур: капусты, помидоров, огурцов, перца, тыквы.

Не рекомендуется размножать растения корнями, собирать травы и сажать деревья. Эффективны прививка, внесение удобрений, полив, уничтожение вредителей, рыхление почвы.

18 мая, Луна в Скорпионе, растущая Луна.

Рекомендуется посадка большинства культур: капусты, помидоров, огурцов, перца, тыквы.

Не рекомендуется размножать растения корнями, собирать травы и сажать деревья. Эффективны прививка, внесение удобрений, полив, уничтожение вредителей, рыхление почвы.

19 мая, Луна в Стрельце, полнолуние.

Не рекомендуются посевы и посадки.

20 мая, Луна в Стрельце, убывающая Луна.

Рекомендуется быть осторожнее при любых садово-огородных работах. Культивация, прополка, уничтожение вредителей.

21 мая, Луна в Козероге, убывающая Луна.

Не рекомендуется пересадка цветов. Время благоприятно для посадки картофеля, редиса, брюквы, репы. Рыхление, внесение удобрений, обрезка и прививка деревьев.

22 мая, Луна в Козероге, убывающая Луна.

Не рекомендуется пересадка цветов.

Время благоприятно для посадки картофеля, редиса, брюквы, репы. Рыхление, внесение удобрений, обрезка и прививка деревьев.

23 мая, Луна в Водолее, убывающая Луна.

Не рекомендуется пересадка цветов.

Время благоприятно для посадки картофеля, редиса, брюквы, репы. Рыхление, внесение удобрений, обрезка и прививка деревьев.

24 мая, Луна в Водолее, убывающая Луна.

Не рекомендуются посевы и посадки.

Рекомендуется собирать зерновые и корнеплоды, косить, проводить опрыскивание и окуривание, подстригание деревьев и кустов, прищипывание, прополку.

25 мая, Луна в Водолее, убывающая Луна.

Не рекомендуются посевы и посадки.

Рекомендуется собирать зерновые и корнеплоды, косить, проводить опрыскивание и окуривание, подстригание деревьев и кустов, прищипывание, прополку.

26 мая, Луна в Рыбах, последняя четверть.

Рекомендуются посадки сельдерея, редиса, луковичных, прививка деревьев и ягодных кустов. Заготовка варений и солений. Отличное время для культивации, полива и внесения удобрений.

27 мая, Луна в Рыбах, убывающая Луна.

Рекомендуются посадки сельдерея, редиса, луковичных, прививка деревьев и ягодных кустов. Заготовка варений и солений. Отличное время для культивации, полива и внесения удобрений.

28 мая, Луна в Овне, убывающая Луна.

Рекомендуются посадки сельдерея, редиса, луковичных, прививка деревьев и ягодных кустов. Заготовка варений и солений. Отличное время для культивации, полива и внесения удобрений.

29 мая, Луна в Овне, убывающая Луна.

Не рекомендуются посевы и посадки.

Рекомендуются обрезка деревьев и кустов, подготовка почвы под посев, уничтожение вредителей, прополка и мульчирование.

30 мая, Луна в Овне, убывающая Луна.

Не рекомендуются посевы и посадки.

Рекомендуются обрезка деревьев и кустов, подготовка почвы под посев, уничтожение вредителей, прополка и мульчирование.

31 мая, Луна в Тельце, убывающая Луна.

Рекомендуется посадка всех корнеплодов, клубневых и луковичных культур. Подстригание деревьев и кустарников.

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