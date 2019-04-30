Лунный календарь садовода-огородника на май: приметы [ Редактировать ]
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У садоводов-огородников май месяц считается самым скоротечным и самым напряженным. Лунный календарь огородника и садовода на май 2019 года: поможет вам посодействовать в планировании работ в саду и огороде и сможет помочь вам определить благоприятные и неблагоприятные дни месяца для посадки растений и ухода за ними.
1 мая, Луна в Овне, убывающая Луна.
- Не рекомендуются посевы и посадки.
- Рекомендуются обрезка деревьев и кустов, подготовка почвы под посев, уничтожение вредителей, прополка и мульчирование.
2 мая, Луна в Овне, убывающая Луна.
- Не рекомендуются посевы и посадки.
- Рекомендуются обрезка деревьев и кустов, подготовка почвы под посев, уничтожение вредителей, прополка и мульчирование.
3 мая, Луна в Тельце, убывающая Луна.
- Не рекомендуются посевы и посадки.
- Рекомендуются обрезка деревьев и кустов, подготовка почвы под посев, уничтожение вредителей, прополка и мульчирование.
4 мая, Луна в Тельце, убывающая Луна.
- Рекомендуется посадка всех корнеплодов, клубневых и луковичных культур. Подстригание деревьев и кустарников.
5 мая, Луна в Тельце, новолуние.
- Не рекомендуются посевы и посадки.
6 мая, Луна в Близнецах, растущая Луна.
- Рекомендуется посадка бобовых и вьющихся растений (плетистая роза, земляника, виноград). Удаление лишних побегов, прополка, мульчирование, хорошо готовить место под газоны и грядки, бороться с вредителями и болезнями (опрыскивание и окуривание).
7 мая, Луна в Близнецах, растущая Луна.
- Рекомендуется посадка бобовых и вьющихся растений (плетистая роза, земляника, виноград). Удаление лишних побегов, прополка, мульчирование, хорошо готовить место под газоны и грядки, бороться с вредителями и болезнями (опрыскивание и окуривание).
8 мая, Луна в Раке, растущая Луна.
- Рекомендуется посадка и пересадка большинства культур: бахчевых, фасоли, патиссонов, баклажанов, кабачков. Хорошо развиваются низкорослые растения, хуже - высокие, так как стебель обретает среднюю прочность (поэтому не рекомендуется сажать высокорослые сорта помидоров).
9 мая, Луна в Раке, растущая Луна.
- Рекомендуется посадка и пересадка большинства культур: бахчевых, фасоли, патиссонов, баклажанов, кабачков. Хорошо развиваются низкорослые растения, хуже - высокие, так как стебель обретает среднюю прочность (поэтому не рекомендуется сажать высокорослые сорта помидоров).
10 мая, Луна во Льве, растущая Луна.
- Рекомендуется посадка и пересадка большинства культур: бахчевых, фасоли, патиссонов, баклажанов, кабачков. Хорошо развиваются низкорослые растения, хуже высокие, так как стебель обретает среднюю прочность (поэтому не рекомендуется сажать высокорослые сорта помидоров).
11 мая, Луна во Льве, растущая Луна.
- Не рекомендуется посев и пересадка садово-огородных культур.
- Рекомендуется посадка кустарников и деревьев, сбор и сушка фруктов и корнеплодов. Стоит провести покос с целью замедления роста трав. Подходящий момент для мульчирования, для борьбы с вредителями, для сбора семян подсолнечника, заготовки лекарственных трав.
12 мая, Луна в Деве, первая четверть.
- Не рекомендуется посев и пересадка садово-огородных культур.
- Рекомендуется посадка кустарников и деревьев, сбор и сушка фруктов и корнеплодов. Стоит провести покос с целью замедления роста трав. Подходящий момент для мульчирования, для борьбы с вредителями, для сбора семян подсолнечника, заготовки лекарственных трав.
13 мая, Луна в Деве, растущая Луна.
- Не рекомендуется сажать и пересаживать овощи, фруктовые деревья, производить посадки на семена.
- Хорошо приживутся декоративные растения, не предназначенные для плодоношения, в частности жимолость, шиповник. Из цветов рекомендуется сажать вьющиеся растения. Покос замедлит рост трав.
14 мая, Луна в Весах, растущая Луна.
- Не рекомендуется сажать и пересаживать овощи, фруктовые деревья, производить посадки на семена.
- Хорошо приживутся декоративные растения, не предназначенные для плодоношения, в частности жимолость, шиповник. Из цветов рекомендуется сажать вьющиеся растения. Покос замедлит рост трав.
15 мая, Луна в Весах, растущая Луна.
- Рекомендуется посадка цветов, закладка клубней и семян на хранение. Также рекомендуется посадка косточковых фруктовых деревьев. Эффективны полив и сенокос. Прекрасная пора для срезания цветов, создания газонных орнаментов, ухода за комнатными растениями.
16 мая, Луна в Весах, растущая Луна.
- Рекомендуется посадка цветов, закладка клубней и семян на хранение. Также рекомендуется посадка косточковых фруктовых деревьев. Эффективны полив и сенокос. Прекрасная пора для срезания цветов, создания газонных орнаментов, ухода за комнатными растениями.
17 мая, Луна в Скорпионе, растущая Луна.
- Рекомендуется посадка большинства культур: капусты, помидоров, огурцов, перца, тыквы.
- Не рекомендуется размножать растения корнями, собирать травы и сажать деревья. Эффективны прививка, внесение удобрений, полив, уничтожение вредителей, рыхление почвы.
18 мая, Луна в Скорпионе, растущая Луна.
- Рекомендуется посадка большинства культур: капусты, помидоров, огурцов, перца, тыквы.
- Не рекомендуется размножать растения корнями, собирать травы и сажать деревья. Эффективны прививка, внесение удобрений, полив, уничтожение вредителей, рыхление почвы.
19 мая, Луна в Стрельце, полнолуние.
- Не рекомендуются посевы и посадки.
20 мая, Луна в Стрельце, убывающая Луна.
- Рекомендуется быть осторожнее при любых садово-огородных работах. Культивация, прополка, уничтожение вредителей.
21 мая, Луна в Козероге, убывающая Луна.
- Не рекомендуется пересадка цветов. Время благоприятно для посадки картофеля, редиса, брюквы, репы. Рыхление, внесение удобрений, обрезка и прививка деревьев.
22 мая, Луна в Козероге, убывающая Луна.
- Не рекомендуется пересадка цветов.
- Время благоприятно для посадки картофеля, редиса, брюквы, репы. Рыхление, внесение удобрений, обрезка и прививка деревьев.
23 мая, Луна в Водолее, убывающая Луна.
- Не рекомендуется пересадка цветов.
- Время благоприятно для посадки картофеля, редиса, брюквы, репы. Рыхление, внесение удобрений, обрезка и прививка деревьев.
24 мая, Луна в Водолее, убывающая Луна.
- Не рекомендуются посевы и посадки.
- Рекомендуется собирать зерновые и корнеплоды, косить, проводить опрыскивание и окуривание, подстригание деревьев и кустов, прищипывание, прополку.
25 мая, Луна в Водолее, убывающая Луна.
- Не рекомендуются посевы и посадки.
- Рекомендуется собирать зерновые и корнеплоды, косить, проводить опрыскивание и окуривание, подстригание деревьев и кустов, прищипывание, прополку.
26 мая, Луна в Рыбах, последняя четверть.
- Рекомендуются посадки сельдерея, редиса, луковичных, прививка деревьев и ягодных кустов. Заготовка варений и солений. Отличное время для культивации, полива и внесения удобрений.
27 мая, Луна в Рыбах, убывающая Луна.
- Рекомендуются посадки сельдерея, редиса, луковичных, прививка деревьев и ягодных кустов. Заготовка варений и солений. Отличное время для культивации, полива и внесения удобрений.
28 мая, Луна в Овне, убывающая Луна.
- Рекомендуются посадки сельдерея, редиса, луковичных, прививка деревьев и ягодных кустов. Заготовка варений и солений. Отличное время для культивации, полива и внесения удобрений.
29 мая, Луна в Овне, убывающая Луна.
- Не рекомендуются посевы и посадки.
- Рекомендуются обрезка деревьев и кустов, подготовка почвы под посев, уничтожение вредителей, прополка и мульчирование.
30 мая, Луна в Овне, убывающая Луна.
- Не рекомендуются посевы и посадки.
- Рекомендуются обрезка деревьев и кустов, подготовка почвы под посев, уничтожение вредителей, прополка и мульчирование.
31 мая, Луна в Тельце, убывающая Луна.
- Рекомендуется посадка всех корнеплодов, клубневых и луковичных культур. Подстригание деревьев и кустарников.
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