Курс доллара на 23 мая: почем гривна [ Редактировать ]
Фото: "Антикор"
Согласно информации официального сайта НБУ, Нацбанк на 23 мая установил следующий официальный курс гривны к мировым валютам:
- 100 USD США – 2630,4698 (22 мая - 2611,2451)
- 100 EUR – 2938,4978 (22 мая - 2914,4107)
Смотрите также курс валют на сегодня. А также в НБУ назвали причину сокращений субсидий в Украине.
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