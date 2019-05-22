YouTube вводит новые правила: что изменится [ Редактировать ]
Видеохостинг YouTube с августа этого года поменяет счетчики подписчиков каналов таким образом, что вместо точного числа будет указываться округленное.
Об этом говорится в блоге видеосервиса. Например, при 4227 подписчиках счетчик будет показывать "4,2 тыс.". Если на канал подписаны 51 389 232 человека, счетчик будет показывать "51 млн", пока число подписчиков не достигнет 52 млн. Однако основатели каналов будут видеть точное число подписчиков. При этом точное количество публично будет отображаться только на каналах с количеством подписчиков меньше тысячи.
"Мы знаем, что количество подписчиков чрезвычайно важно как для создателей каналов, так и для их поклонников, поэтому мы хотели бы предупредить всех об изменениях за несколько месяцев", - говорится в блоге YouTube.
Раньше сообщалось о том, где скачать бесплатно музыка для роликов на YouTube.
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