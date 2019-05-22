"Охрана, отмєна": эксклюзивное интервью Jerry Heil (видео) [ Редактировать ]
В Украине шоу-бизнес каждый год завоевывают все новые и новые молодые таланты, среди которых и 23-летняя Яна Шемаева, которая многим более известна как Jerry Heil.
Девушка стала очень популярной в Instagram и YouTube, делая каверы на знаменитые композиции. А совсем недавно украинцы услышали песню ее авторства.
Трек "Охрана, отмєна" стал вирусным. Теперь все знают, что Яна - "не Лєна", и напевают припев песни при любом удобном случае.
Jerry Heil в эксклюзивном интервью для нашего блога рассказала о жизни и творчестве.
Ранее мы писали, что Джамала удивила чувственным клипом.
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