Во вторник, 22 мая, в Киеве из зданий гипермаркетов "Ашан" и супермаркетов "АТБ" эвакуируют персонал и посетителей. Вход в помещения закрыт. Во внутрь никого не впускают, а на месте дежурят сотрудники экстренных служб.

Это связано с уведомлением о минировании, которое пришло около 18:35, сообщает "Информатор".

Какие именно из супермаркетов и гипермаркетов заминировали, не сообщили. К моменту прибытия сотрудников полиции и спасателей, охрана вывела посетителей всех магазинов на улицу. Входы в "Ашаны" и "АТБ" закрыты. На месте дежурят спасатели, медики и правоохранители. Чтобы возобновить работу магазинов, взрывотехникам придется обследовать каждое помещение.

В то же время корреспондент "Подробностей" сообщают что из ТРЦ "Ocean Plaza", где находится "Ашан" людей не эвакуировали, людей просто не пускали на нулевой этаж.

Раньше сообщалось о том, что в Киеве мужчина "заминировал" зал с игровыми автоматами. А также в столице нашли противотанковую мину.