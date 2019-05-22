Новый президент Украины Владимир Зеленский после того, как Верховная Рада провалила законопроект об изменении избирательного законодательства обратился с просьбой к украинцам.

"Дорогие украинцы!

Верховная Рада провалила законопроект об изменении избирательного законодательства.

Старые политики выбрали старую систему, потому что только она дает им шанс удлинить политическую жизнь.

Они рассчитывают за деньги и гречку снова пролезть в Верховную Раду. Но я убежден, что они ошибаются. И даже в мажоритарных округах вы выберете новых политиков, способных изменить страну не на словах, а на деле.

Поэтому что? Сделаем их вместе? 21 июля", - написал президент.

Напомним, что Зеленский назначил нового главу генштаба ВСУ.

Изменения коснулись и Администрации президента. Так был назначен новый глава АП. Позже стали известны имена пятерых заместителей главы Администрации президента. Отметим, что Зеркаль отказалась от должности заместителя главы АП. И позже Владимир Зеленский отменил указ о ее назначении.

Также Зеленский назначил первого помощника президента.

Смотрите также, кого президент Украины назначил советниками. Кроме того, Зеленский назначил представителя президента в Кабмине.

Также мы писали о том, что Зеленский назначил заместителя главы СБУ.