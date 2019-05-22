"Сделаем их вместе?": Зеленский обратился к украинцам [ Редактировать ]
Новый президент Украины Владимир Зеленский после того, как Верховная Рада провалила законопроект об изменении избирательного законодательства обратился с просьбой к украинцам.
"Дорогие украинцы!
Верховная Рада провалила законопроект об изменении избирательного законодательства.
Старые политики выбрали старую систему, потому что только она дает им шанс удлинить политическую жизнь.
Они рассчитывают за деньги и гречку снова пролезть в Верховную Раду. Но я убежден, что они ошибаются. И даже в мажоритарных округах вы выберете новых политиков, способных изменить страну не на словах, а на деле.
Поэтому что? Сделаем их вместе? 21 июля", - написал президент.
Напомним, что Зеленский назначил нового главу генштаба ВСУ.
Изменения коснулись и Администрации президента. Так был назначен новый глава АП. Позже стали известны имена пятерых заместителей главы Администрации президента. Отметим, что Зеркаль отказалась от должности заместителя главы АП. И позже Владимир Зеленский отменил указ о ее назначении.
Также Зеленский назначил первого помощника президента.
Смотрите также, кого президент Украины назначил советниками. Кроме того, Зеленский назначил представителя президента в Кабмине.
Также мы писали о том, что Зеленский назначил заместителя главы СБУ.
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