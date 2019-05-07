В Киеве на улице нашли противотанковую мину [ Редактировать ]
В Киеве на проспекте Степана Бандеры, 26а прохожие обнаружили предмет, похожий на противотанковую мину. На место выехали спасатели и пиротехники, сообщает "Информатор"
Специалисты установили, что опасным предметом является противотанковая мина ТМ-62, которую использовали во время Второй мировой войны. В результате проведения пиротехнических работ спасатели изъяли и уничтожили мину на специальном полигоне. Обошлось без пострадавших.
Спасатели напоминают, что при обнаружении взрывоопасных предметов, нужно позвонить по номеру 101 или 102. Далее необходимо оградить место его нахождения и не допускать к нему других людей, особенно детей. Не трогать, а не передвигать, а не стучать по корпусу, не разбирать взрывоопасную находку.
Ранее сообщалось, что в Киеве из-за пожара эвакуировали людей, а также в столице искали взрывчатку в "Ашане".
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