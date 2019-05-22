Под Черниговом женщина напала на соседку с молотком [ Редактировать ]
Во вторник, 21 мая, в Черниговской области, полицейским сообщили об избиении женщины ее соседкой с помощью молотка. Об этом сообщает Черниговская областная прокуратура.
Оказалось, что жительница Старого Белоуса нанесла 2 удара молотком по голове своей соседке. До этого они употребляли алкоголь.
Потерпевшую доставили в Черниговскую областную больницу, где пребывает в реанимации.
Подозреваемая в совершении покушения на жизнь задержана.
Ранее сообщалось, что под Винницей мужчина избил и задушил мать, а также избили прокурора в очереди в магазин.
по теме
Под Винницей женщина подожгла дом с ребенком
Женщина подожгла вещи в доме, чем вызвала пожар
В Днепре возле банка нашли тело мужчины
В среду, 22 мая, в Днепре на проспекте Пушкина, 15, администратор банка заметил мужчину
Украинские военные попали в плен: в "ДНР" сделали заявление
Боевики так называемой "ДНР" подтвердили, что они задержали украинских военных
В Киеве женщина умерла после неудачной липосакции
В Печерском районе Киева после операции в частной клинике косметической хирургии умерла 42-летняя пациентка