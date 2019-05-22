Во вторник, 21 мая, в Черниговской области, полицейским сообщили об избиении женщины ее соседкой с помощью молотка. Об этом сообщает Черниговская областная прокуратура.

Оказалось, что жительница Старого Белоуса нанесла 2 удара молотком по голове своей соседке. До этого они употребляли алкоголь.

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Потерпевшую доставили в Черниговскую областную больницу, где пребывает в реанимации.

Подозреваемая в совершении покушения на жизнь задержана.

Ранее сообщалось, что под Винницей мужчина избил и задушил мать, а также избили прокурора в очереди в магазин.