Под Одессой мужчина едва не убил жену, заколов ее шилом, передает "УНН".

Читайте также В Киеве через соцсети продавали запрещенные препараты

Во время последней семейной ссоры девушка вынуждена была бежать из дома. Затем мужчина догнал ее и избил шилом. О 20-летней пациентке с многочисленными колотыми ранами головы, шеи и грудной клетки в полицию сообщили врачи.

Пообщавшись с потерпевшей, правоохранители выяснили, что из-за ревности ссоры между ней и мужем случаются часто, но опасные для жизни - впервые. Полицейские разыскали 25-летнего правонарушителя и доставили в Беляевский отдел полиции. Орудие преступления, которое он попытался скрыть за сараем, правоохранители изъяли и направили на экспертизу.

Сейчас мужчине уже сообщено о подозрении в покушении на убийство по части 2 статьи 15 и части 1 статьи 115 УК Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. За содеянное фигуранту грозит от семи до 15 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Ривне пытались взорвать дом бизнесмена.