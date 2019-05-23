У Євросоюзі розпочались вибори до парламенту [ Редактировать ]
Сьогодні починаються вибори до Європарламенту. Триватимуть вони чотири дні й охоплять майже 450 мільйонів громадян. Голосуватимуть виборці всіх 28 країн ЄС. Кожна з держав обирає найзручніший день.
Приміром, у Великій Британії день виборів сьогодні, у Чехії в п'ятницю, на Мальті в суботу, у Франції в неділю. За результатами волевиявлення, країни направлять до Європарламенту своїх депутатів-представників.
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