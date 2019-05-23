В Украине ликвидируют еще один банк [ Редактировать ]
21 мая Национальный банк Украины лишил банк "Финансовая инициатива" лицензии на банковскую деятельность. С 22 мая банк находится в состоянии ликвидации. Об этом сообщили в пресс-службе "Фонда гарантирования вкладов физических лиц".
Банк был признан Нацбанком неплатежеспособным еще в 2015 году, однако руководство банка обжаловало это решение в суде. Тогда отнесение банка в разряд неплатежеспособных было признано судом незаконным.
Позже в Киевском апелляционном административном суде была удовлетворена апелляционная жалоба НБУ, в результате суд оставил решение о признании банка Финансовая инициатива неплатежеспособным в силе.
Раньше мы писали о том, что в НБУ назвали причину сокращений субсидий в Украине.
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