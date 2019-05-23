В Киеве исчезнет улица Российская. Так, на сайте Киеврады зарегистрировали несколько проектов решений о переименовании улиц в украинской столицы.

Улице Российской (Дарницкий район) предлагают дать имя Юрия Литвинского - погибшего на востоке Украины солдата, участника Революции достоинства. В документе говорится, что общественное обсуждение этого вопроса уже состоялось.

"За" высказалось 618 (94%) жителей Киева. Ранее была зарегистрирована петиция с требованием переименовать улицу Российскую. Однако сделать это предлагали в честь чеченского генерала Джохара Дудаева. Также депутаты планируют сменить название улицы Выборгской в Соломенском районе.

Ранее сообщалось, что жители Черновцов требуют от местных властей отремонтировать улицу для объезда.