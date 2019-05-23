В Киеве исчезнет улица [ Редактировать ]
В Киеве исчезнет улица Российская. Так, на сайте Киеврады зарегистрировали несколько проектов решений о переименовании улиц в украинской столицы.
Улице Российской (Дарницкий район) предлагают дать имя Юрия Литвинского - погибшего на востоке Украины солдата, участника Революции достоинства. В документе говорится, что общественное обсуждение этого вопроса уже состоялось.
"За" высказалось 618 (94%) жителей Киева. Ранее была зарегистрирована петиция с требованием переименовать улицу Российскую. Однако сделать это предлагали в честь чеченского генерала Джохара Дудаева. Также депутаты планируют сменить название улицы Выборгской в Соломенском районе.
Ранее сообщалось, что жители Черновцов требуют от местных властей отремонтировать улицу для объезда.
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