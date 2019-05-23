Руководство НАК "Нафтогаз Украины" готовится к наихудшим сценариям следующего отопительного сезона, в частности, - к прекращению транзита газа из России. Об этом говорится в заявлении главы "Нафтогаза" Андрея Коболева, опубликованного пресс-службой НАК.

В "Нафтогазе" отметили, что подготовка уже началась. В НАК уверены, что к началу холодов в ПХГ должно быть не менее 20 млрд кубометров газа. Кроме того, компании для выполнения плана закачки газа в подземные хранилища газа (ПХГ) к отопительному сезону 2019/2020 годов необходимо привлечь 1 млрд долл. кредитных средств.

"Мы готовимся к предстоящему непростому отопительному сезону. К наихудшим сценариям: "нулевому транзиту", к очередной газовой блокаде со стороны Кремля. Мы увеличиваем запасы газа в подземных хранилищах, готовим ГТС в реверсном режиме", - сказано в заявлении.

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