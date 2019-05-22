Цены на газ в Украине: у Зеленского дали утешительные прогнозы [ Редактировать ]
В штабе президента Владимира Зеленского дали утешительные прогнозы о повышении тарифов на газ. Представитель президента в Кабмине Андрей Герус заявил, что МВФ не потребует нового повышения цен на газ для населения.
"На сегодняшний день в МВФ нет новых требований или претензий относительно цены на газ. Этот пункт, который был прописан в меморандуме, он выполнен, и это не является препятствием для следующего транша", - подчеркнул Герус во время заседания правительства.
Он отметил, что сейчас вопрос повышения тарифов не является актуальным со стороны МВФ. Герус добавил, что вопрос же снижение цен на газ относится к компетенции правительства. По его мнению именно этот вопрос актуален в настоящее время, так как правительство будет искать баланс между требованиями МВФ и интересами украинского общества.
Кроме того, по газовому вопросу высказался и новый глава АП Андрей Богдан. Также ранее в НБУ назвали причину повышения тарифов на газ.
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