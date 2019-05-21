Цены на газ в Украине: глава АП сделал заявление [ Редактировать ]
Команда Президента Украины Владимира Зеленского рассматривает возможности снижения тарифов на газ для населения. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил новый глава АП Андрей Богдан. При этом он отметил, что такие решения должны быть согласованы с Международным валютным фондом.
"Мы рассматриваем различные пути снижения цены на газ. Но эти решения мы можем принимать после консультации с международными партнерами, потому что зависимость Украины, к сожалению, от прошлой власти, от их решений, очень большая зависимость от МВФ и других международных организаций", - пояснил глава АП.
Богдан добавил, что Украина оказалась в ситуации, когда вынуждена согласовывать решения с МВФ, так как страна рискует получить негативные последствия в кредитной и финансовой политике.
21 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады. Также глава государства подписал ряд указов о кадровых назначениях в АП. В частности, президент назначил нового главу Администрации и его пятерых заместителей.
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