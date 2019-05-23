Lamborghini та Porsche: на аукціон виставили автівки корупціонерів [ Редактировать ]
Чому "Агент 007" опинився в лікарні? За що пропонують штрафувати туристів у Чорногорії? Та де працюватиме перше у світі підводне таксі? Про це та інше - у нашому огляді.
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Жертвами негоди у США стали щонайменше семеро людей. Центром країни пронеслися потужні бурі та одразу кількадесят торнадо. Найбільше дісталося Міссурі: стихія добряче пройшлася по столиці штату - Джефферсон-Сіті, там серйозні пошкодження будівель та інфраструктури. У деяких містах в Оклахомі й Канзасі через загрозу підтоплень оголошена евакуація. В Арканзасі - загроза руйнування дамби на одній з місцевих річок.
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У Римі туристи зафільмували драматичний порятунок під час пожежі. Мешканець четвертого поверху півгодини просидів на кам'яному виступі стіни, за якою вирувало полум'я. Рятувальники спочатку збили вогонь потужними струменями води, і вже тоді підняли кран, щоби безпечно зняти погорільця. Чоловік не постраждав. А от помешкання стихія зруйнувала майже дощенту.
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Агент 007 "загримів" до лікарні. Акторові Деніелові Крейгу зроблять операцію на щиколотці після травми, отриманої під час знімання 25 фільму бондіани на Ямайці. Представники артиста запевнили - втручання незначне і за два тижні Крейг має повністю відновитися. Як саме він дістав травму - не уточнюється. Прем'єра чергової серії шпигунської саги, офіційна назва якої поки залишається в таємниці, відбудеться в квітні наступного року.
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У Нью-Йорку розпочався щорічний тиждень флоту. Його відкрив парад суден - уздовж узбережжя пройшли військові катери, човни берегової охорони та пожежної служби. Один з них розважив публіку кольоровим фонтаном. Тиждень флоту проводять уже понад тридцять років напередодні Дня пам'яті. У його рамках організовують екскурсії, концерти та інші заходи. Щоби звичайні люди могли зустрітися з моряками та більше дізнатися про можливості сучасних морських служб.
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Підводна мандрівка за онлайн-викликом. В Австралії сервіс замовлення таксі за допомогою мобільного додатку запустив нову послугу - переміщення за вказаним маршрутом океанськими глибинами. Проект поки що розрахований на екскурсії вздовж Великого Бар'єрного рифу і коштує недешево - близько 2 тисяч доларів. Експериментальний атракціон працюватиме до 18 червня. Надалі ініціатори обмірковуватимуть доцільність підводних мандрівок і в інших місцях.
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600 євро штрафу за прогулянку в бікіні. Таке суворе покарання пропонують запровадити на чорногорському курорті. За виховання туристів узялася влада Будви і запрошує жителів долучитися до розробки правил міського життя. Серед ініціатив - штраф на 500 євро за появу на вулиці з оголеним торсом та 700 євро - за споживання їжі та напоїв у громадських місцях. Нові правила мають регулювати й такі сфери життя як паркування, сортування сміття та інше. Обговорюватимуть їх упродовж двох наступних місяців.
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У Мексиці на аукціон виставлять конфісковані автівки преміум-класу. З молотка планують пустити 82 Lamborghini, Porsche, броньовані джипи та мінівени, що раніше належали місцевим мафіозі, наркоторгівцям та корупціонерам. Вторговані гроші уряд обіцяє інвестувати в розбудову найбідніших регіонів.
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