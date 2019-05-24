На сайте электронных петиций к президенту Украины появилось 12 заявлений, в которых граждане просят отменить петицию за отставку Владимира Зеленского. Последняя состоянию на 8 часов 24 мая уже собрала более 41 тысяч подписей из необходимых 25.

Заявления же "Отменить петицию " За отставку президента Украины Владимира Зеленского "оказались не такими популярными. Все они зарегистрированы 23 мая и сейчас собрали недостаточно подписей.

Читайте также Владимир Зеленский: что нужно знать о новом президенте

Меньше всего голосов в петиции №22 / 054126-эп - 890, всего в №22 / 053988-эп - 7600. Остальные 10 петиции набрали в среднем по 1500-2000 голосов.

"Предлагаю отменить петицию "За отставку президента Украины Владимира Зеленского ", которая организована коррупционерами и этими же коррупционерами подписывается. Уважаемый Владимир Александрович! Народ Украины с Вами! Мы поддерживаем выбранный Вами путь на уничтожение коррупции. Пожалуйста, смело работайте, делайте более радикальные шаги, нас ожидает очень ожесточенная борьба ", - говорится в петиции Леонида Яценко, которая набрала больше всего голосов.

Раньше сообщалось о том, что петиция об отставке Зеленского набрала 25 тысяч голосов. В свою очередь, у Зеленского отреагировали на петицию об отставке.