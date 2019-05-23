Президент Украины Владимир Зеленский будет вынужден рассмотреть петицию о его же отставке всего несколько дней после инаугурацию. Документ "За отставку президента Украина Владимира Зеленского" собрал необходимое количество подписей, а именно 25 тысяч.

Петиция была опубликована на президентском сайте Максимом Безруком, и собрала достаточное количество голосов всего за сутки. По словам автора петиции, на самом деле у нового президента нет поддержки 73% населения, так как на выборах голосовавшие за него выразили таким образом протест против бывшей власти.

"Ваше лицо совсем не объединяет большинство украинцев, имеющих различные, отчасти диаметрально противоположные взгляды и желания. Вы консолидировали протест, не давая конкретных обещаний и политических ориентиров, однако теперь, после избрания и инаугурации, вы не можете не иметь конкретного пути", - утверждает Безрук.

Кроме того, по словам автора, воспользовавшись отсутствием содержательных предвыборных обещаний, президент "приписал народной воле собственные прихоти".

"Сложилась недопустима ситуация, когда "слуга народа" не имеет моральных обязательств перед своим народом, сформированных в предвыборном процессе. Поэтому мы, народ Украины, требуем Вашей немедленной отставки с должности президента Украины!" - гласит резюме документа.

Напомним, 20 мая в Украине состоялась инаугурация президента - Владимира Зеленского. В ходе торжественной церемонии он принес присягу украинскому народу и получил удостоверение президента.

После новый президент произнес свою первую речь, в ходе которой объявил о роспуске Верховной Рады и потребовал отставки Луценко, Полторака и Грицака. В партиях БПП и "Народный фронт" сразу же отреагировали на это заявление. Позже в партии "Батькивщина" сказали о том, что поддерживают роспуск Рады.