На сайте президента появилась петиция относительно отставки Владимира Зеленского с должности главы государства.

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На петицию по устранению президента отреагируют, когда будет набрано достаточное количество подписей. Об этом заявил представитель команды Президента Украины Денис Монастырский, передает "УНН".

"Любые институты прямой демократии, такие как петиции, это здоровая реакция общества, которая должна получить фидбэк, когда будет набрано определенное количество (подписей - ред.), которое определяет и заставляет президента реагировать на нее. Когда будет набрано то критическое количество, которая требуется, думаю, реакция президента будет на эту петицию", - сказал Монастырский.

Ранее сообщалось, что в ЦИК объявили о начале избирательного процесса.