День Киева: метро изменит график работы [ Редактировать ]
В связи с проведением праздничных мероприятий ко Дню Киева 25 и 26 мая возможны изменения в работе столичного метрополитена. Об этом говорится на официальном сайте киевского метрополитена.
Сообщается, что 25 и 26 мая возможно ограничение (не закрытие) на вход станции "Контрактовая площадь" после проведения праздничных концертов на Контрактовой площади.
Кроме того, 26 мая возможно ограничение (не закрытие) на вход станции "Выставочный центр" после проведения концерта на территории Национального комплекса "Экспоцентр Украины".
Также 26 мая, в связи с проведением на НСК «Олимпийский» футбольного матча между командами "Динамо" (Киев) и "Львов" (Львов), возможны некоторые изменения в работе столичной подземки.
Так, после окончания футбола, с целью обеспечения надлежащей перевозки болельщиков, возможно ограничение (не закрытие) на вход пассажиров станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и «Площадь Льва Толстого".
Ранее сообщалось, что в метро Москвы произошло ЧП.
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