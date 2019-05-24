В России загорелся магистральный газопровод [ Редактировать ]
В России в Пермском крае произошел разрыв газопровода с последующим возгоранием газа, передает "УНН".
"24 мая в 03:45 в Чусовском районе на 1606-м километре магистрального газопровода СРТО - Урал (ДЗО ПАО "Газпром" - ООО "Газпром Трансгаз Чайковский") произошел разрыв трубы диаметром 1400 мм с последующим возгоранием газа. По системе телемеханики отключен участок газопровода 1555 - 1647 километр. Пострадавших нет. Последствий для потребителей нет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что транспорт газа осуществляется в прежних объемах путем загрузки дополнительных мощностей, ведутся аварийно-восстановительные работы.
"24 мая в 05:50 (03:50 мск) поступила информация о том, что в районе населенных пунктов Вереино, Мульково местные жители видят зарево. Угрозы жизнедеятельности нет, угрозы распространения пожара на лесной массив нет", - уточнили в МЧС.
В пресс-службе компании "Трансгаз-Чайковский", управляющей газопроводом сообщили, что открытое горение на участке газопровода в Чусовском районе Пермского края, где ранее произошел разрыв трубы, ликвидировали.
"Транспорт газа идет в штатном режиме, аварийный участок отключили, никто не пострадал, пожара нет. Сейчас все спокойно", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Израиле из-за пожаров эвакуируют тысячи людей, а также что в Одесской области прошли ракетные стрельбы.
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