В Москве из-за сбоя в метрополитене около тысячи человек провели под землей более двух часов. Об этом сообщает Meduza.io.

В московском метро состав остановился на перегоне примерно в 18:45 между станциями Шелепиха и Хорошевская Большой кольцевой линии метро. Людей начали эвакуировать только через полтора часа после инцидента. Пассажиры перешли в исправный поезд, который подогнали к застрявшим составам.

⚡️⚡️⚡️ЭКСКЛЮЗИВ. Вот как проходит эвакуация из московской подземки. Видео прислали наши подписчики. На данный момент эвакуировано более тысячи человек. pic.twitter.com/Ev3NZODqeU — Москва 24 (@infomoscow24) 21 мая 2019 г.

По предварительным данным, причиной произошедшего стала потеря напряжения в контактном рельсе. Пассажиры провели под землей от двух до трех часов. По данным пресс-службы метрополитена, в 20:40 на ближайшую станцию выведены пассажиры первого из поездов, а в 21:50 закончилась эвакуация находившихся в третьем поезде.

Ранее пассажиры киевского метро устроили массовую драку на одной из станций. Также сообщалось, что мужчина взял в заложницы работницу метрополитена.