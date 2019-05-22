ЧП в метро: сотни пассажиров застряли под землей на несколько часов (видео) [ Редактировать ]
В Москве из-за сбоя в метрополитене около тысячи человек провели под землей более двух часов. Об этом сообщает Meduza.io.
В московском метро состав остановился на перегоне примерно в 18:45 между станциями Шелепиха и Хорошевская Большой кольцевой линии метро. Людей начали эвакуировать только через полтора часа после инцидента. Пассажиры перешли в исправный поезд, который подогнали к застрявшим составам.
⚡️⚡️⚡️ЭКСКЛЮЗИВ. Вот как проходит эвакуация из московской подземки. Видео прислали наши подписчики. На данный момент эвакуировано более тысячи человек. pic.twitter.com/Ev3NZODqeU— Москва 24 (@infomoscow24) 21 мая 2019 г.
По предварительным данным, причиной произошедшего стала потеря напряжения в контактном рельсе. Пассажиры провели под землей от двух до трех часов. По данным пресс-службы метрополитена, в 20:40 на ближайшую станцию выведены пассажиры первого из поездов, а в 21:50 закончилась эвакуация находившихся в третьем поезде.
Ранее пассажиры киевского метро устроили массовую драку на одной из станций. Также сообщалось, что мужчина взял в заложницы работницу метрополитена.
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