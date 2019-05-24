Новый президент Украины Владимир Зеленский отменил два указа. Первый - об увольнении Юрия Артеменка с должности члена Национального совета телевидения и радио. Второй - о назначении Владимира Горковенка членом Нацсовета ТВ и радио.

Раньше сообщалось о том, что петиция об отставке Зеленского набрала 25 тысяч голосов. В свою очередь, у Зеленского отреагировали на петицию об отставке.