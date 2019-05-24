Зеленский отменил два указа [ Редактировать ]
Новый президент Украины Владимир Зеленский отменил два указа. Первый - об увольнении Юрия Артеменка с должности члена Национального совета телевидения и радио. Второй - о назначении Владимира Горковенка членом Нацсовета ТВ и радио.
Раньше сообщалось о том, что петиция об отставке Зеленского набрала 25 тысяч голосов. В свою очередь, у Зеленского отреагировали на петицию об отставке.
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