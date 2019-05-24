Новый президент Украины Владимир Зеленский уволил Юрия Артеменка с должности члена Национальной комиссии, которая совершает государственное регулирование в сфере связи и информатизации.

Раньше сообщалось о том, что Зеленский отменил два указа. А также у Зеленского отреагировали на петицию об отставке.