Президент Украины уволил члена Нацкомиссии связи и коммуникации [ Редактировать ]
Фото: gettyimages
Новый президент Украины Владимир Зеленский уволил Юрия Артеменка с должности члена Национальной комиссии, которая совершает государственное регулирование в сфере связи и информатизации.
Раньше сообщалось о том, что Зеленский отменил два указа. А также у Зеленского отреагировали на петицию об отставке.
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