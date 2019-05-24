Отставка Гройсмана: в Раде зарегистрировали заявление [ Редактировать ]
В Верховной Раде Украины зарегистрировано заявление премьер-министра Владимира Гройсмана об отставке, сообщает "УНН".
"Вчера, 23 мая, в Верховной Раде зарегистрировано заявление премьер-министра об отставке", - сказала руководитель пресс-службы аппарата Верховной Рады Ирина Кармелюк.
Она напомнила, что дальше должно быть представление президента на увольнение, но правительство исполняет свои обязанности до избрания следующего.
Напомним, ранее Гройсман сделал заявление об отставке.
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