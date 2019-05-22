Новый глава Администрации президента Андрей Богдан резко прокомментировал отставку премьер-министра Украины Владимира Гройсмана. Глава АП подчеркнул, что за премьером никто плакать не будет. Об этом он заявил в эфире одного из украинских телеканалов.

При этом Богдан отметил, что в Украине не произойдет коллапса, если Гройсман уйдет в отставку.

"...не проблема, пусть идет, будет исполнять обязанности первый вице-премьер, будут исполняющие обязанности министров на местах, в истории Украины это было много раз, никакого коллапса не случится, и, возможно, это будет одно из самых правильных решений господина премьер-министра", - заявил Богдан.

По его мнению, у старых чиновников есть желание максимально сбросить возможные проблемы на президента Владимира Зеленского в первые дни его работы. Он отметил, что в Украине, как и в любом государстве, существует принцип бесконечности власти. Власть, тот или иной орган работает, пока не будет назначен новый состав, добавил чиновник.

Ранее Владимир Зеленский провел ряд кадровых назначений. В частности, он назначил нового главу АП и пятерых его заместителей. Также Зеленский назначил нового начальника Гентштаба.