У президента Украины Владимир Зеленского отреагировали на отказ Рады рассматривать закон о выборах. Президент Украины наделен только правом законодательной инициативы, и если Верховная Рада отказывается менять закон о выборах, то выборы могут пройти и по старому закону. Об этом заявил представитель президента Владимира Зеленского Руслан Стефанчук, передает "РБК-Украина".

Также представитель президента в Верховной Раде объяснил закрытые списки в законопроекте Зеленского о внесении изменений в закон "О выборах народных депутатов".

"То, что было внесено сегодня, было результатом компромисса. Мы за открытые списки и за избирательный кодекс, мы за снижение барьеров. Закрытые списки это не лучший вариант, но это точно не гречкосей и мажоритарщина", - заявил Стефанчук.

Читайте также Законопроект о выборах в Раду: появился полный текст

Кроме того, Стефанчук заявил, что указ о роспуске Рады будет опубликован завтра, 23 мая.

"Думаю, что завтра будет обнародован указ о роспуске ", - сказал Стефанчук.

По его словам, у Зеленского увидели отношения между президентом и парламентом.

"Мне нужно переговорить эти вопросы с президентом Украины. У нас есть несколько планов, но они будут зависеть от реакции в Верховной Раде. Мы реакцию получили. Далее мы будем выстраивать по плану "А, Б, С", - заявил он.

"По результатам вчерашних переговоров было предложено две позиции: это снижение барьера до 3%, а также вопрос об исключении мажоритарки. Поэтому мы согласились на этот вариант, но вы видите, как выполняются эти договоренности", - добавил Стефанчук.

Напомним, в Верховной Раде не приняли решение о рассмотрении закона о выборах.