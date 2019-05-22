Гройсман сделал заявление об отставке [ Редактировать ]
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман прокомментировал свое заявление об отставке с должности главы правительства. Во время утреннего заседания Кабинета министров, он напомнил о том, что 20 мая подал заявление об отставке.
"Сегодня, в среду, я подам заявление в Верховную раду Украины", - сказал он.
Премьер отметил, что за три года правительству удалось сменить тренд в стране с разрушения на рост. В то же время он заявил, что трех лет было недостаточно для того, чтобы решить все проблемы. Он напомнил, что в настоящее время Украина имеет макроэкономическую стабильность и экономика в стране растет.
Премьер добавил, что решение об отставке было для него естественным, и добавил, что не держится за должности.
Ранее глава АП Андрей Богдан резко прокомментировал отставку Владимира Гройсмана.
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