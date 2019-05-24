Ежегодно в последнее воскресенье мая отмечается День Киева. В этот день в столице проходит ряд мероприятий. Выбирайте развлечение, которые придется вам по душе и проводите это день ярко, весело и празднично.

27 Спортивно-благотворительный "Пробег под каштанами"

Стать гостем всеукраинского фестиваля хорового искусства "Песня над Днепром" имени Анатолия Авдеевского можно, посетив "Певчее поле".

Международный турнир по кикбоксингу, посвященный Дню Киева, займет Центральный парк культуры и отдыха, эстраду Крещатого парка (около Арки дружбы народов).

Финал Чемпионат города Киева из семейного спорта пройдет на ул. Крещатик (от ул. Прорезной до ул. Архитектора Городецкого).

Культурно-художественное мероприятие "Space Symphony" Concert/Концерт "Космическая симфония" – концерт легендарной группы "Space" Дидье Маруани в сопровождении симфонического оркестра, который станет подарком для всех жителей и гостей города.

Дюрер. Гравюры из Харьковского художественного музея

На выставке произведений Альбрехта Дюрера из коллекции Харьковского художественного музея будут представлены:

- ксилографии из цикла "Жизнь Марии" и копии современника Дюрера - Маркантонио Раймонди, выполненные в технике гравюры резцом;

- титульный лист цикла "Апокалипсис";

- редкие резцовые гравюры, относящихся к раннему периоду творчества художника: "Морское чудовище", загадочные "Четыре ведьмы" и "Прогулка";

- серия "Малые Страсти";

- портреты интеллектуалов, принадлежащих к позднему периоду его творчества.

Когда: 15-19, 22-26, 30-31 мая, 10:30

Где: Музей Ханенко, улица Терещенковская, 15-17

Сколько стоит: 80 гривен взрослым, 40 гривен студентам, 20 гривен пенсионерам и школьникам

IX Международный фестиваль "Книжный Арсенал"

Фокус-тема фестиваля "Соседство": открытый вопрос охватывает различные проявления взаимоотношений между культурами, историями и политиками соседних стран: общее в литературе, выдающиеся фигуры на пересечении культур, право на память и место в истории, трансформации стран после падения Берлинской стены и нынешнее переформатирование европейского политического ландшафта.

Как выстраиваются внутренние связи внутри страны? Как открывать друг друга через путешествия, репортажи, переводы, совместные издательские и художественные проекты? Как меняется образ украинской культуры в глазах соседей и влияет на его формирование?

Когда: с 22 по 26 мая, 14:00

Где: Mystetskyi Arsenal, улица Лаврская, 10-12

Сколько стоит: 300 гривен на все дни

Звездный Кураж Базар

Добрый благотворительный Звездный Кураж Базар всегда сияет тысячами звезд. Звезды на сцене, звезды на барахолке, звезды помогают детям. Традиционно один раз в год всю прибыль передадут на благотворительность.

Когда: 25-26 мая, 11:00

Где: ВДНХ, улица Глушкова, 1

Сколько стоит: 150 гривен

Океан Эльзы

В День города состоится большой концерт группы "Океан Эльзы" со сценой 360°, любимыми песнями и настоящим рок-н-роллом.

Когда: 26 мая, 19:30

Где: ВДНХ, проспект Академика Глушкова, 1

Сколько стоит: 250 гривен

Нино Катамадзе

Нино Катамадзе & Insight с участием оркестра и специальных гостей выступят с юбилейной концертной программой.

Когда: 26 мая, 19:00

Где: Октябрьский дворец

Сколько стоит: от 450 гривен

Выставка мотоциклов Harley-Davidson

Для ценителей мото-индустрии в Киеве открывается самая большая в Европе частная коллекция мотоциклов Harley-Davidson. Модельный ряд представлен экземплярами с 1912 года.

В коллекции более 20 уникальных моделей мотоциклов: раллийных, военных и гражданских. Каждый из них является особенным и несет в себе целую историю. Некоторые экспонаты едва ли не единственные в мире.

Вся история компании Harley-Davidson в одном месте.