В ночь на 24 мая в Киеве по адресу улица Мукачевская, 14 произошел пожар. Дотла сгорели три автомобиля: Suzuki, Mercedes и Mitsubishi. Еще семь машины получили повреждения от огня. Вызов на линию 101 поступил в 02:25. передает "Информатор".

Когда на место прибыли спасатели, то огонь уже охватил три автомобиля. Так как рядом были припаркованы и другие машины. Уже в 02:49 пожар удалось локализовать, а в 03:11 полностью ликвидировать.

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Отмечается, что обошлось без пострадавших. Однако припаркованные рядом машины также получили повреждения от огня разной степени тяжести.

На месте работали две единицы техники и около 10 человек личного состава. Также на месте дежурили медики и полиция. Причину возгорания и детали инцидента выясняются.

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