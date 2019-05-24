В Киеве во время пожара сгорели десять машин (фото) [ Редактировать ]
В ночь на 24 мая в Киеве по адресу улица Мукачевская, 14 произошел пожар. Дотла сгорели три автомобиля: Suzuki, Mercedes и Mitsubishi. Еще семь машины получили повреждения от огня. Вызов на линию 101 поступил в 02:25. передает "Информатор".
Когда на место прибыли спасатели, то огонь уже охватил три автомобиля. Так как рядом были припаркованы и другие машины. Уже в 02:49 пожар удалось локализовать, а в 03:11 полностью ликвидировать.
Отмечается, что обошлось без пострадавших. Однако припаркованные рядом машины также получили повреждения от огня разной степени тяжести.
На месте работали две единицы техники и около 10 человек личного состава. Также на месте дежурили медики и полиция. Причину возгорания и детали инцидента выясняются.
Ранее сообщалось, что под Винницей женщина подожгла дом с ребенком, а также в Одессе пытались сжечь авто прокурора.
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