В пятницу, 24 мая, в центре Днепра в одном из гаражей на проспекте Дмитрия Яворницкого внезапно вспыхнул пожар. Пламя моментально охватило постройку, и за считанные минуты она выгорела дотла, сообащет "Информатор".

Клубы черного дыма, которые столбом валили из гаража в районе дома № 20, увидели местные жители и сразу же позвонили в службу спасения. Не прошло и десяти минут, как бригада ГСЧС была на месте. Несмотря на оперативную работу и все попытки ликвидировать возгорание, за считанные минуты постройка выгорела дотла.

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Выяснилось, что гараж был не пуст - внутри стоял автомобиль "Волга", от которого буквально не осталось "живого места". Владельцам автомобиля сотрудники спецслужб смогли дозвониться уже после того, как пожар потушили. Что стало причиной возгорания - пока неизвестно, этим вопросом занимаются правоохранители.

Ранее сообщалось, что в Одессе пытались сжечь авто прокурора, а также в Киеве во дворе дома сгорели четыре машины.