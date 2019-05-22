В Одессе пытались сжечь авто прокурора [ Редактировать ]
В Одессе неизвестный пытался сжечь автомобиль сотрудника местной прокуратуры. Об этом "УНН" сообщает со ссылкой на правоохранительные органы.
Отмечается, что происшествие произошло ночью, рядом с домом, где проживает прокурор.
Неизвестный разбил стекло в автомобиле Mitsubishi Pajero и пытался поджечь его, используя легковоспламеняющееся вещество. Однако возгорания не произошло.
Сейчас полиция выясняет обстоятельства происшествия и устанавливает личность злоумышленника. Начато досудебное расследование по факту умышленного уничтожения или повреждения имущества.
Ранее сообщалось, что в Киеве во дворе дома сгорели четыре машины, а также в Николаеве на свалке не могут потушить пожар.
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