В Одессе неизвестный пытался сжечь автомобиль сотрудника местной прокуратуры. Об этом "УНН" сообщает со ссылкой на правоохранительные органы.

Отмечается, что происшествие произошло ночью, рядом с домом, где проживает прокурор.

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Неизвестный разбил стекло в автомобиле Mitsubishi Pajero и пытался поджечь его, используя легковоспламеняющееся вещество. Однако возгорания не произошло.

Сейчас полиция выясняет обстоятельства происшествия и устанавливает личность злоумышленника. Начато досудебное расследование по факту умышленного уничтожения или повреждения имущества.

Ранее сообщалось, что в Киеве во дворе дома сгорели четыре машины, а также в Николаеве на свалке не могут потушить пожар.