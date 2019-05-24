Июньское полнолуние 2019 года произойдет днем, в 11:31 17 июня по киевскому времени, но почти полную Луну можно будет наблюдать вечером 17 июня, с 21:17 по Киеву.

Это событие часто называется полной клубничной луной, говорится в статье американского издания "Альманах старого фермера".

Как отмечает издание, эта полная луна получила свое название от племен алгонкинов, которые считали это время сигналом к сбору созревших плодов. В Европе это событие известно также как как Медовая Луна и Полная Розовая Луна. При этом в Европе сам момент полнолуния придется на дневное время.

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В Южном полушарии это небесное явление может называться Оук-Мун, то есть холодная луна или длинная ночная луна.

17 июня - это 14 лунный день в лунном календаре. Процент освещенности Луны составляет 100%. Восход Луны в 21:17, а закат в 03:58. при этом, строго говоря, вечером 17 июня Луна будет уже убывающей.

Астрономы отмечают, что наблюдать за полной Луной лучше не в пиковое время, а тогда, когда спутник Земли находится довольно низко над восточной частью горизонта. Когда луна находится низко на горизонте, то она позволяет охватить весь вид с объектами на переднем плане, спутник нкажется более крупным.

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Клубничная Луна почти ничем не отличается от любого другого полнолуния. Она даже не выглядит красной, но это зрелище напоминает нам о времени, когда люди отмечали время по фазам Луны.

Добавим, перед рассветом 21 марта в небе над Украиной можно было наблюдать так называемую "воронью" или "червячную" Луну. Мартовское полнолуние 2019 года совпадало с астрономическим началом весны - весенним равноденствием.

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