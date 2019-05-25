Взрыв во Франции: подозреваемого зафиксировали камеры наблюдения [ Редактировать ]
Мужчину, который, предположительно, оставил на пешеходной улице в Лионе взрывное устройство, зафиксировали камеры наблюдения, сообщает France Info.
"Подозреваемый, предположительно, оставивший взрывное устройство, был снят камерами видеонаблюдения. Это мужчина лет 30, одетый в белые шорты и зеленую толстовку", — пишет издание в Twitter.
Explosion à Lyon : le suspect, qui aurait déposé le colis piégé, a été filmé par des caméras de vidéosurveillance. Il s'agirait d'un homme d'une trentaine d'années, portant un bermuda blanc et un sweat à capuche vert.— franceinfo (@franceinfo) 24 мая 2019 г.
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Как уточняет телеканал BFM, полиция ищет мужчину в возрасте 30−35 лет. Мужчина был в темных очках, черном свитере и светлых шортах.
Согласно записи с камер видеонаблюдения, он прибыл на место на велосипеде и оставил посылку, которая затем взорвалась.
Напомним, что 24 мая во французском городе Лион прогремел взрыв, в результате пострадали 13 человек. 11 из них были доставлены в больницы. Их состояние оценивается как некритическое.
Президент Франции Эммануэль Макрон назвал взрыв в Лионе "нападением". По факту взрыва антитеррористическая прокуратура Франции начала расследование.
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