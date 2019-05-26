Над Австралией пролетели два метеорита (видео) [ Редактировать ]
Над территорией Австралии за короткий промежуток времени пролетели два крупных метеорита. Оба небесных тела озарили небо яркими вспышками света, передает "Униан".
Как сообщает Naked Science, первый метеорит пролетел над севером континента 20 мая. Многие жители заметили в небе вспышку. Установленные на фонарных столбах видеорегистраторы также сняли падение, которое сопровождалось вспышкой яркого света.
Метеорит заметили люди из двух разных городов, расположенных на расстоянии 500 километров друг от друга. Второй подобный метеорит пролетел в небе над Австралией спустя два дня после первого. По словам австралийского астронома Дэвида Финли, этот объект был в диаметре примерно как внедорожник Toyota Land Cruiser Prado, а весил от 20 до 40 тонн.
Он летел со скоростью 40 000 километров в час, а мощность его взрыва при столкновении с землей составила бы 1,6 килотонны в тротиловом эквиваленте. К счастью, оба небесных тела разорвались в воздухе, а их обломки упали в воды океана. Второй объект, пролетевший в небе над Австралией, упал всего в 400 километрах от крупного города - Аделаиды.
Ранее сообщалось, что NASA нашли на Луне следы падения космического корабля.
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