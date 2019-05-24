Под Киевом мужчина убил товарища из-за спора [ Редактировать ]
В пятницу, 24 мая, в дежурную часть Дарницкого управления полиции поступила информация об обнаружении мужчины с ножевым ранением в строительном вагончике в переулке Мартовский, передает "УНН".
На месте происшествия сотрудники полиции задержали подозреваемого - 49-летнего жителя Днепропетровской области, и изъяли вещественное доказательство - кухонный нож со следами крови.
Полицейские установили, что после употребления спиртных напитков между двумя знакомыми, которые занимались строительными работами в Бортничах, возник конфликт. Выяснение личных отношений переросло в драку с ножом. Пострадавший - 61-летний киевлянин - от полученного ранения скончался на месте до прибытия "скорой". Тело мужчины направили на судебно-медицинскую экспертизу.
Следственным отделом Дарницкого управления полиции начато уголовное производство по части 1 статьи 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.
Задержанному объявлено о подозрении в совершении преступления. На время досудебного расследования от будет находиться под арестом.
Ранее сообщалось, что под Киевом после ДТП похитили женщину, а также в Киеве из Днепра достали трупы.
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