День Героїв України відзначили напередодні у Львові. Тисячі містян пройшли головними вулицями, щоб ушанувати пам'ять усіх українців, які пожертвували власним життям у боротьбі за незалежність України.

Очолили ходу ветерани УПА, разом із учасниками АТО та родичами Героїв Небесної Сотні. Йшли від пам'ятника Степанові Бандері до пам'ятника Тарасові Шевченку. Також учасники заходу поклали квіти до пам'ятника головному командирові УПА генерал-хорунжому Романові Шухевичу. Звідти ж стартував щорічний пробіг студентів.

"Ми спортсмени всі, вважаю що саме таки чином можна вшанувати память героїв нашої каїни", - говорить Олександр Мацях, учасник забігу.

"Це день пам'яті за теперішними новочасними героями. Для нас це день коли ми вже 5 років тому відчули відчутні втрати за нашими побратимами", - говорить Володимир Правосудов, учасник АТО.