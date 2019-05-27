"Динамо" презентовал новую форму на этот сезон [ Редактировать ]
Киевское "Динамо" провело презентацию новой формы на сезон-2019/2020. Как и сообщалось прежнему не рукавах новой футболки являются полосы в сине-желтых цветах флага, а под клубной эмблемой находится автограф легендарного тренера "Динамо" Валерия Лобановского.
Мероприятие состоялось перед матчем 31-го тура чемпионата Украины против "Львова". Так команда уже успела испытать обновку.
Раньше сообщалось о том, что "Динамо" вырвало победу в драматичном матче со "Львовом". А также главный тренер "Динамо" сделал заявление.
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