"Динамо" анонсировал форму на новый сезон [ Редактировать ]
ФК "Динамо" (Киев) в своем Instagram проинформировало о скорой презентации новой формы на сезон 2019/2020.
Но изображения появились в Интернете еще до официальной презентации, которая состоится 26 мая во время матча 31-го тура Украинской Премьер-лиги "Динамо" - ФК "Львов".
26 травня під час матчу ФК “Динамо” Київ - ФК “Львів” офіційний спортивний спонсор київського клубу - New Balance, представить нову ігрову форму, в якій команда гратиме у сезоні 2019/2020. ⠀ Форма має ексклюзивний дизайн та витримана в фірмових кольорах клубу. Окрім цього, на честь 80-річчя з дня народження легендарного тренера Валерія Лобановського, на формі присутній його автограф. ⠀ Вже під час матчу, 26 травня, нову форму клубу можна буде придбати у fan-shop ФК "Динамо" Київ на НСК "Олімпійський", а у роздрібній мережі та на офіційному сайті shop-fcdk.com - з 27 травня.
Допис, поширений FC Dynamo Kyiv official (@fc_dynamo_kyiv)
Напомним, техническим спонсором "Динамо" является компания New Balance. Именно она и разработала новый дизайн экипировки на следующий сезон.
Фото: sport.ua
Домашняя форма будет в белом цвете с синими полосками на рукавах и государственным флагом на манжетах. Гостевой комплект формы выполнен в синих цветах. Цвета флага Украины также присутствуют.
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