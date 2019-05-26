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В рамках 31-го тура украинской Премьер-лиги киевское "Динамо" принимало ФК "Львов".

Обе команды уже завершили решение турнирных задач в текущем сезоне: столичный клуб точно не "прыгнет" выше второго места, а львовяне, проигравшие дуэли и "Заре", и "Мариуполю", обрекли себя на шестое место.

Личные встречи коллективов в нынешнем чемпионате заканчивались с одинаковым счетом (1:0). Занимателен факт, что всегда побеждала гостевая команда. И, в условиях ограниченного числа исполнителей Хацкевича, эта закономерность имела все шансы сохраниться.

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Коуч "динамовцев" не стал придумывать ребус, выпустив со старта двух номинальных нападающих - Русина и Беседина. У второго нередко возникало недопонимание с одноклубниками, поскольку Артем пропустил большую часть сезона из-за травм, но именно он должен был открывать счет в матче. На 12-й минуте Беседина вывели на рандеву с Бандурой, "динамовец" немного замешкался и попытался обыграть вратаря, после чего пробил по воротам. И лишь постелившийся в подкате защитник львовян спас команду.

Ответ гостей был молниеносным: сработало всеми любимое футбольное правило в сочетании с ошибкой Бущана. Кипер "бело-синих" проспал удар Тавареша в ближний угол с острого угла. Но здесь не только стоит винить вратаря, но и Сидклея, который довольно легко сдался, вследствие чего был заменен на 28 минуте.

Пропущенный мяч взбодрил киевлян, они заиграли живее, правда, немного не хватало везения. Сначала Беседин немного не дотянулся до навеса Миколенко, затем после вояжа Смирного по правому флангу и удара "кожаный" предательски полетел мимо.

Во втором тайме игра проходила в основном на половине поля львовян. Тем не менее, гости достаточно часто выбегали в контратаки и имели еще несколько моментов, чтобы удвоить преимущество. И все же, столичный коллектив добился своего. На 78 минуте Де Пена навесил с левого фланга во вратарскую, где активнее всех оказался Беседин, который точно пробил головой по воротам. Шесть минут спустя подопечные Хацкевича забили второй мяч в похожем стиле. Отличился Бурда, поставив жирную точку в крайнем домашнем для киевлян матче.

Таким образом, "бело-синие" продолжили свою беспроигрышную серию, которая длится с третьего декабря 2018 года и составляет уже 15 туров. В последнем туре "динамовцы" встретятся с "Александрией", а "Львову" предстоит непростой матч с "Шахтером".

"Динамо" - "Львов" - 2:1

Голы: Беседин, 77; Бурда, 84 - Тавареш, 17.

"Динамо": Бущан, Кендзера, Бурда, Алибеков, Сидклей(Миколенко, 28), Смирный (Сидорчук, 46), Шепелев, Шапаренко (Дуэлунд, 64), Де Пена, Русин, Беседин.

"Львов": Бандура, Парамонов (Липе Велозо, 48), Адамюк, Насонов, Приймак, Борзенко, Мартан, Шина, Педро, Альваро, Бруно.

Предупреждения: Шапаренко, 59, Сидорчук, 86 - Борзенко, 35.

Накануне главный тренер "Динамо" сделал заявление.