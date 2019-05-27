Настя Каменских похвасталась откровенным фото с Потапом [ Редактировать ]
В понедельник, 27 мая, украинская артистка Настя Каменских поделилась снимком с своим мужем Алексеем Потапенко. Соответствующее фото появилось на ее странице в Instagram.
На снимке пара в обнимку позирует на пляже с бокалами шампанского.
Поклонники активно комментируют фото и желают молодоженам хорошего отдыха.
#honeymoon #bearanddiamond @realpotap
Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)
Раньше сообщалось о том, что утром перед свадьбой Потап выложил в Instagram новый трек "Константа", который посвятил своей возлюбленной Насти. А также бывшая супруга Потапа высказалась о событии.
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