Верховная Рада Украины рассмотрит на этой пленарной неделе вопрос отставки Кабинета министров Украины в виду роспуска ВР и последующих внеочередных выборов, передает корреспондент РБК-Украина.

Об этом заявил глава парламента Андрей Парубий в ходе заседания согласительного совета.

По его словам, рассмотрение отставки может состояться в четверг.

Ранее Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады. Позже появилась информация о том, что решение обжалуют в суде.