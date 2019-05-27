Отставка Кабмина: когда в Раде рассмотрят вопрос [ Редактировать ]
Верховная Рада Украины рассмотрит на этой пленарной неделе вопрос отставки Кабинета министров Украины в виду роспуска ВР и последующих внеочередных выборов, передает корреспондент РБК-Украина.
Об этом заявил глава парламента Андрей Парубий в ходе заседания согласительного совета.
По его словам, рассмотрение отставки может состояться в четверг.
Ранее Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады. Позже появилась информация о том, что решение обжалуют в суде.
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