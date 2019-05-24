В Национальном банке Украины рассказали, во сколько обойдется роспуск Верховной Рады. Об этом заместитель главы совета Национального банка Тимофей Милованов сообщил в Facebook.

Так, по его данным, роспуск парламента обойдется налогоплательщикам в 300-400 млн грн.

"По поводу роспуска парламента - да, роспуск обойдется налогоплательщикам в 300-400 миллионов долларов. Почему? Потому что теперь одалживать придется под другие проценты", - написал он.

Милованов добавил, что процесс роспуска Рады приведет к кризису в банковской системе Украины.

"В мире есть предчувствие глобального экономического кризиса. Когда наступит кризис, стоимость денег для Украины вырастет в разы. Сейчас мы берем под 8-10% в долларах, а будем под 30%. Поэтому макроэкономическая стабильность, структурные реформы, технократическое правительство и программа МВФ нам критически важны", - считает первый заместитель главы совета НБУ.

Ранее Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады. Позже появилась информация о том, что решение обжалуют в суде.