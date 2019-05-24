Во сколько обойдется роспуск Верховной Рады: в НБУ дали ответ [ Редактировать ]
В Национальном банке Украины рассказали, во сколько обойдется роспуск Верховной Рады. Об этом заместитель главы совета Национального банка Тимофей Милованов сообщил в Facebook.
Так, по его данным, роспуск парламента обойдется налогоплательщикам в 300-400 млн грн.
"По поводу роспуска парламента - да, роспуск обойдется налогоплательщикам в 300-400 миллионов долларов. Почему? Потому что теперь одалживать придется под другие проценты", - написал он.
Милованов добавил, что процесс роспуска Рады приведет к кризису в банковской системе Украины.
"В мире есть предчувствие глобального экономического кризиса. Когда наступит кризис, стоимость денег для Украины вырастет в разы. Сейчас мы берем под 8-10% в долларах, а будем под 30%. Поэтому макроэкономическая стабильность, структурные реформы, технократическое правительство и программа МВФ нам критически важны", - считает первый заместитель главы совета НБУ.
Ранее Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады. Позже появилась информация о том, что решение обжалуют в суде.
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