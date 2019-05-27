Цены на газ в Украине для населения снизят в июне на 8%. Об этом сообщил глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев на странице в Facebook.

Коболев отметил, что газ на международном рынке снова дешевеет, благодаря чему "Нафтогаз" в июне снизил цены на газ для промышленных потребителей почти на 8%. Глава правления НАК напомнил, что согласно решению правительства, цена "Нафтогаза" для коммерческих потребителей формирует цену газа для населения, которая действует в следующем месяце.

"Следовательно, в июле "Нафтогаз будет отпускать газ для нужд населения почти на 8% дешевле - 5803 грн за 1 тыс. куб. м (без НДС, транспортировки и распределения)", - резюмировал он.

Ранее у Зеленского дали утешительные прогнозы касательно цен на газ в Украине. Также в "Нафтогазе" рассказали при каком условии возможно снижение цены на газ.