Бунт в колонии Одессы: омбудсмен назвала причину [ Редактировать ]
В понедельник, 27 мая, омбудсмен Украины Людмила Денисова сообщила предварительную причину бунта в Южной исправительной колонии №51 в Одессе. Об этом она написала на своей странице в Facebook.
Проведенные ранее обыски у заключенных и стали причиной бунта, повлекшего за собой пожар в колонии.
На данный момент вся информация касательно бунта и пожара в колонии проверяется уполномоченным по правам человека. На месте происшествия работает представитель омбудсмена в южных областях Александр Остапенко.
"Заложниками бунтарей стали три медработника и три охранника, которые находились в локальных зонах колонии. Их уже освободили", - написала омбудсмен.
Денисова добавила, что полиция взяла ситуацию под полный контроль, а заключенных распределили по локальным секторам.
Представитель омбудсмена сообщил, что правоохранители не нарушали права заключенных, а во время подавления тюремного восстания никто из них существенно не пострадал. Известно также, что пятерых нарушителей режима вывезли из колонии.
Кроме того, пожар в хозяйственных помещениях колонии локализован, завершается тушение спасателями.
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