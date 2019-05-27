В понедельник, 27 мая, омбудсмен Украины Людмила Денисова сообщила предварительную причину бунта в Южной исправительной колонии №51 в Одессе. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Проведенные ранее обыски у заключенных и стали причиной бунта, повлекшего за собой пожар в колонии.

На данный момент вся информация касательно бунта и пожара в колонии проверяется уполномоченным по правам человека. На месте происшествия работает представитель омбудсмена в южных областях Александр Остапенко.

"Заложниками бунтарей стали три медработника и три охранника, которые находились в локальных зонах колонии. Их уже освободили", - написала омбудсмен.

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Денисова добавила, что полиция взяла ситуацию под полный контроль, а заключенных распределили по локальным секторам.

Представитель омбудсмена сообщил, что правоохранители не нарушали права заключенных, а во время подавления тюремного восстания никто из них существенно не пострадал. Известно также, что пятерых нарушителей режима вывезли из колонии.

Кроме того, пожар в хозяйственных помещениях колонии локализован, завершается тушение спасателями.

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