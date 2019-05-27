Бунт в одесской колонии: заключенные показали видео [ Редактировать ]
В Одессе, в южной исправительной колонии общего режима №51, вспыхнули беспорядки. Здание пенитенциарного учреждения в настоящее время горит, сообщает "Думская".
Заключенные выложили в сети видео с места событий.
На видео видно, что они разбирают металлические конструкции и строят баррикады.
Отметим, что по информации местного издания, причина бунта - плохое качество питания и беспорядки в колонии назревали всю последнюю неделю.
"Дней пять назад там ранили ножом или заточкой сотрудника, который отвечает за длительные свидания. После этого такие свидания отменили. Кроме того, отменили общие приемы пищи в столовой. Люди начали протестовать. Тогда начальник одесской уголовно-исполнительной службы Евгений Ленивов пообещал им "учения" спецназа, то есть массовое избиение. "Учения" были назначены на сегодня, вот заключенные и решили их предупредить бунтом", - сообщил источник в правоохранительных органах изданию.
В полиции области сообщают, что по факту событий в одесской колонии полицией начато уголовное производство. По предварительной информации, во время событий повреждения получили четверо сотрудников колонии, им была оказана медицинская помощь. Погибших нет.
Ранее мы писали о том, что в Киеве убийца сбежал из здания суда.
по теме
В Одессе вспыхнула колония, заключенные устроили массовый побег
В Одессе, в южной исправительной колонии общего режима №51, вспыхнули беспорядки
Над одесским аэропортом пронесся сильный смерч (видео)
В четверг, 23 мая, возле международного аэропорта "Одесса" пронесся смерч
Под Одессой подстрелили народного депутата: стрелок задержан
В среду, 8 мая, задержали мужчину, который стрелял в народного депутата
Дзидзьо шокировал рассказом о совершенном "убийстве"
Украинский артист Дзидзьо шокировал рассказом об "убийстве" в эфире одного из телеканалов
На Волыни покончил с собой военнослужащий
Трагедия произошла в Волынской области в пятницу, 24 мая