В Одессе, в южной исправительной колонии общего режима №51, вспыхнули беспорядки. Здание пенитенциарного учреждения в настоящее время горит, сообщает "Думская".

Заключенные выложили в сети видео с места событий.

На видео видно, что они разбирают металлические конструкции и строят баррикады.

Отметим, что по информации местного издания, причина бунта - плохое качество питания и беспорядки в колонии назревали всю последнюю неделю.

"Дней пять назад там ранили ножом или заточкой сотрудника, который отвечает за длительные свидания. После этого такие свидания отменили. Кроме того, отменили общие приемы пищи в столовой. Люди начали протестовать. Тогда начальник одесской уголовно-исполнительной службы Евгений Ленивов пообещал им "учения" спецназа, то есть массовое избиение. "Учения" были назначены на сегодня, вот заключенные и решили их предупредить бунтом", - сообщил источник в правоохранительных органах изданию.

В полиции области сообщают, что по факту событий в одесской колонии полицией начато уголовное производство. По предварительной информации, во время событий повреждения получили четверо сотрудников колонии, им была оказана медицинская помощь. Погибших нет.

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